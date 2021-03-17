Прокуратура завела дело по факту задержания сотрудника «Радио Свобода» в Крыму

Уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника «Радио Свобода», проект «Крым.Реалии», на территории временно оккупированного полуострова Крым начато под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым, сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

«Действия оккупационных „правоохранителей“ квалифицированы по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Досудебное расследование будет осуществляться ГУНП в АР Крым и г.Севастополя», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что в Крыму 10 марта задержан гражданин РФ Владислав Есипенко, собиравший по заданию украинской разведки информацию: он фотографировал и снимал места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения. В машине Есипенко нашли предмет «с внешними признаками самодельного взрывного устройства».

«Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», — заявили в ФСБ.

Ряд российских изданий также сообщил об украинском гражданстве Есипенко и что он является журналистом портала «Крым. Реалии» — проекта украинской службы «Радио Свобода».

В то же время «Крым. Реалии» в своих публикациях не называет Есипенко своим сотрудником. По данным издания, Есипенко является уроженцем Кривого Рога Днепропетровской области и был задержан вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко, с которой он 9 марта присутствовал на акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе.

«Крым. Реалии» со ссылкой на собственные источники сообщает, что Павленко и Есипенко задержали днем 10 марта на Ангарском перевале сотрудники ФСБ РФ в масках, однако впоследствии Павленко отвезли домой, где был проведен обыск, у нее изъяли технику и личные вещи. Есипенко увезли в неизвестном направлении, и по состоянию на утро 12 марта стало известно, что он находится в изоляторе временного содержания Симферополя.

В Службе внешней разведки Украины (СВР) заявили, что распространяемая информация о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма не соответствует действительности и «имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике». В Службе расценили распространение такой информации, как пропагандистскую акцию накануне годовщины оккупации Крыма.