Во Львове с 19 марта вводят жесткий карантин

Усиленный карантин вводят во Львове с 19 по 28 марта.
Об этом мэр города Андрей Садовый написал в Facebook.
«Сложное, но крайне необходимо решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта», — написал он.
В связи с этим:
По словам Садового, такое решение приняли, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города, поскольку динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается, и оборвать цепочку заболевания.
Он призвал всех львовян за возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию.
В Украине уже 16 регионов и столица оказались в «оранжевой» зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области — «желтые», столько же «красных». Львовская область пока в «оранжевой» зоне.
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