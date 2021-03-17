ВОЗ дала рекомендацию продолжать вакцинацию препаратом АstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в среду в Женеве.

«В настоящий момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски, и она рекомендует продолжить вакцинацию», — отмечается в тексте.

Подчеркивается, что Комитет ВОЗ по безопасности вакцин «внимательно рассматривает последние по времени данные о безопасности вакцины AstraZeneca», и как только эта оценка будет завершена, «ВОЗ немедленно проинформирует общественность о результатах».

Отметим, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) распространит 18 марта заявление о дальнейшем применении вакцины компании AstraZeneca в Евросоюзе.