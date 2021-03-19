ВОЗ не обнаружила связи между случаями тромбоза и вакциной Astrazeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не нашли связи тромбозов с прививкой AstraZeneсa, польза от вакцины превышает риски, говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин.
Эксперты комитета провели тщательный анализ имеющихся научных данных о вакцине компании AstraZeneсa и подтвердил мнение о том, что польза от вакцины по-прежнему превышает возможные риски.
«Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19. Указанные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Оба заболевания встречаются естественным образом и не являются редкостью. Они также возникают как следствие заражения COVID-19», — говорится в документе.
Эксперты подчеркивают, что наблюдаемые показатели обоих заболеваний были меньше, чем ожидалось.
«Несмотря на то, что очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления в сочетании с тромбоцитопенией, такие как тромбообразование венозных синусов (CVST), также были зарегистрированы после вакцинации AstraZeneca в Европе, нет уверенности в том, что они были вызваны прививкой. Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам рассмотрел 18 случаев CVST из более чем 20 миллионов прививок AstraZeneca в Европе. На данный момент причинно-следственная связь между этими редкими случаями не установлена», — подчеркивается в опубликованном документе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016