Литвин проиграл выборы ректора Университета Шевченко

Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко.

Как сообщает ВВС-Украина, он занял четвертое место с результатом около 4% голосов.

Лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Окончательно победитель выборов определится после второго тура голосования.

Известно, что в голосовании на шести участках приняли участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанта колледжей. Выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, работавшего с октября 2015 года, закончились.

Напомним, Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был спикером украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год). Также он занимал должность главы Администрации президента Леонида Кучмы (1999–2002).

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Служба безопасности изучит обстоятельства ратификации «Харьковских соглашений» и проверит всех 236 депутатов, которые их поддержали. Отдельно он вспомнил и Литвина, который вел заседание, на котором был ратифицирован документ.

Сам же экс-спикер заявил, что в 2010-м экс-президент Виктор Янукович был вынужден подписать, а Верховная Рада ратифицировать Харьковские соглашения, так как иначе украинская экономика рухнула бы от неподъемной цены на российский газ.