В КНУ им.Шевченко выбрали нового ректора

По результатам второго тура выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) победил кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров.
Согласно сообщению Студенческого парламента КНУ в Телеграм-канале, кандидат философских наук, профессор, Бугров набрал 74,31% голосов, а его ближайший соперник, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко — 12,39% голосов.
Таким образом, Бугров избран новым ректором университета, так как на выборах побеждает тот кандидат, который набирает более 50% от явки избирателей.
Бугров родился 10 ноября 1967 года. В 1991 году окончил отделение философии философского факультета КНУ им.Шевченко и поступил в аспирантуру по кафедре философии философского факультета КНУ им. Шевченко, которую закончил в 1995 году по специальности «онтология, гносеология, феноменология». С ноября 1995 по сентябрь 1998 года — ассистент кафедры философии и методологии науки философского факультета КНУ им. Шевченко.
В июне 1996 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Язык и символ в контексте проблемы понимания». С октября 1998 года — доцент кафедры истории философии философского факультета КНУ им.Шевченко. Ученое звание доцента присвоено в 2000 году.
С ноября 1998 года по января 2009 года — заместитель декана по научной работе философского факультета. В январе 2009 года назначен на должность проректора по научно-педагогической работе.
С февраля 2013 — профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.
С июня 2014 исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.
Как сообщалось, нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен на должность ректора 29 октября 2015 года сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.
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