Украина существенно снизила экспорт зерновых

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (июль 2020 — июнь 2021) по состоянию на сегодняшний день, 19 марта, экспортировала 33,93 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 22,7% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в данных Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Уточняется, что к настоящему времени экспортировано 13,98 млн тонн пшеницы, 15,32 млн тонн кукурузы, 4,04 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 95,7 тыс. тонн муки.

Напомним, что Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Минэкономики в текущем маркетинговом году прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20,5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — до 45,4 млн тонн.