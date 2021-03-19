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Губриенко: «Паломница» Оксаны Марченко выгодно выделяется на фоне других фильмов, потому что несет заряд доброты и любви к людям

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Губриенко: «Паломница» Оксаны Марченко выгодно выделяется на фоне других фильмов, потому что несет заряд доброты и любви к людям

Такой большой интерес к фильму Оксаны Марченко «Паломница» наблюдается потому, что в украинском обществе есть запрос на обсуждение таких тем как доброта, духовность и религия. Об этом в своей колонке написал журналист Роман Губриенко.

«Две серии „Паломницы“ в сумме набрали в Youtube 1,5 миллиона просмотров в первые дни показа. Пожалуй, залог большого интереса к „Паломнице“ Оксаны Марченко, которая исследует такие темы как доброта, духовность и религия — это серьезный запрос в украинском обществе на обсуждение этих глубинных вопросов», — пояснил журналист.

Как отметил Губриенко, первый фильм рассказывает о Киево-Печерской Лавре, а также об исторях из жизней ее прихожан из числа простых украинцев.

«В первом фильме повествуется о непростой истории Киево-Печерской Лавры, о жизненном пути святых и совершенных ими чудесах. О месте и значении Лавры для Украины и миллионов простых украинцев. А также о глубоком духовном значении этой божьей обители в сердцах мирян», — сообщил автор.

«Это очень личные, истории, такие как у Оксаны Каминской, которая поделилась рассказом о жизни после трагической потери дочери. Эти истории глубоко личные, эмоционально „хрупкие“ и „непростые“ для восприятия. В „Паломнице“ они рассказаны, выслушаны и воспринимаются не как банальная „эмоциональная затравка“ (которую откровенно эксплуатируют телевизионные ток-шоу). Благодаря искреннему и глубокому сопереживанию, автору удалось передать эти рассказы в очень трогательном и честном формате исповеди», — поведал журналист.

По словам Губриенко, фильм Оксаны Марченко является одинаково важным и значимым как для верующих, так и для атеистов.

«С точки зрения зрителя весьма далекого от веры и даже не верующего в Бога, который рассматривает христианство как некое „философское учение“, коим является автор этих строк, проект Марченко представляется не менее важным и значимым, чем для человека верующего. Эта работа не ограничивается только рамками религиозной тематики и поисков духовных ответов на вечные мирские вопросы и проблемы», — уверен журналист.

По мнению Губриенко, фильм «Паломница», в первую очередь, о свойстве проявлять настоящее «глубинное» сопереживание, которого крайне не хватает в нашем обществе.

«Понимание, сострадание, доброта, неподдельный интерес к ближнему, а также потребность в ответной искренне-эмоциональной отдаче — это именно та палитра чувств, которая „цепляет“ за живое. Безусловно, творческий талант Марченко также является важной составляющей, но квинтэссенция проекта — это доброта, сочувствие и сопереживание», — пояснил журналист.

«Именно на эти качества сегодня есть большой запрос в украинском обществе. В потоке ожесточенной и скандалисткой „передозировки“ информационной злобой и отвращением, в которую погружен рядовой потребитель украинского медиаконтента, „Паломница“ выгодно выделяется тем, что несет заряд доброты и любви к людям», — заключил журналист Роман Губриенко.

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В воскресенье, 21 марта, в 15.00 в эфире телеканала «Перший Незалежний» выйдет третий фильм проекта «Паломница» Оксаны Марченко.

Третий фильм авторского проекта «Паломница» снят в Ионинском и Ольшанском монастырях.

«Паломница» — это цикл фильмов о Боге. Фильм рассказывает о паломничестве автора в православные монастыри Украины. В процессе телеведущая общалась с другими верующими людьми, которые рассказывали свои жизненные истории, о том, как вера спасла их в тяжелых обстоятельствах.

Первый фильм вышел на официальном YouTube-канале телеведущей 5 марта. Это история о Киево-Печерской Лавре — ее секретах, традициях и людях.

кино, Оксана Марченко, Паломница
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