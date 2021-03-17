Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.

Две серии «Паломницы» в сумме набрали в Youtube 1,5 миллиона просмотров в первые дни показа. Пожалуй, залог большого интереса к «Паломнице» Оксаны Марченко, которая исследует такие темы как доброта, духовность и религия — это серьезный запрос в украинском обществе на обсуждение этих глубинных вопросов.

Фактор столь успешного старта проекта вскрыл очень важные социально-психологические нюансы, которые не выхватывают социологические замеры общественных настроений, призванные отражать картину того, что условно «в голове и на уме» у рядовых граждан.

В первом двухсерийном фильме повествуется о непростой истории Киево-Печерской Лавры, о жизненном пути святых и совершенных ими чудесах. О месте и значении Лавры для Украины и миллионов простых украинцев.

А также о глубоком духовном значении этой божьей обители в сердцах мирян. Однако, в повествовании фильма Лавра является символическим контекстом, духовно-историческим фоном, на котором раскрываются человеческие судьбы, которые познали всю жестокость и тяжесть мирской несправедливости.

Это очень личные, истории, такие как у Оксаны Каминской, которая поделилась рассказом о жизни после трагической потери дочери. Эти истории глубоко личные, эмоционально «хрупкие» и «непростые» для восприятия. В «Паломнице» они рассказаны, выслушаны и воспринимаются не как банальная «эмоциональная затравка» (которую откровенно эксплуатируют телевизионные ток-шоу). Благодаря искреннему и глубокому сопереживанию, автору удалось передать эти рассказы в очень трогательном и честном формате исповеди.

С точки зрения зрителя весьма далекого от веры и даже не верующего в Бога, который рассматривает христианство как некое «философское учение», коим является автор этих строк, проект Марченко представляется не менее важным и значимым, чем для человека верующего. Эта работа не ограничивается только рамками религиозной тематики и поисков духовных ответов на вечные мирские вопросы и проблемы.

«Паломница», в первую очередь, о свойстве проявлять настоящее «глубинное» сопереживание, которое сейчас, к сожалению, превратилось в дефицит в нашем обществе.

Понимание, сострадание, доброта, неподдельный интерес к ближнему, а также потребность в ответной искренне-эмоциональной отдаче — это именно та палитра чувств, которая «цепляет» за живое. Безусловно, творческий талант Марченко также является важной составляющей, но квинтэссенция проекта — это доброта, сочувствие и сопереживание.

Именно на эти качества сегодня есть большой запрос в украинском обществе. В потоке ожесточенной и скандалисткой «передозировки» информационной злобой и отвращением, в которую погружен рядовой потребитель украинского медиаконтента, «Паломница » выгодно выделяется тем, что несет заряд доброты и любви к людям.

Кубинский революционер Че Гевара писал, что «Нужно уметь становиться грубее, сохраняя в себе свою нежность». Своим проектом и личным примером Оксана Марченко призывает найти в себе и обнажить эту «внутреннюю нежность», не боятся показывать свою искренность и сострадание, иначе общество окончательно и безнадежно погрузнет в загрубевших реалиях.