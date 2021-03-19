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СНБО ввел санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами и ряда бывших чиновников

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СНБО ввел санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами и ряда бывших чиновников

Против 19 компаний, которые работают в сфере пользования недрами, будут введены санкции.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Принято решение, относительно санкций, в контексте недрапользования, относительно компаний: «Геоконнект», «Глобал Геоинвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бэст ойл компании», «Надрапростир», «Инфогеотренд», «Эйджин марка, „Экогазальянс“, „Эпивал энерджи“, „Юнолит Ойл“, „Профиннафт“, „Бэстгеотек“. Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны», — отметил Данилов.

По данным бывшего журналиста Сергея Лещенко, компании, на которые Совет безопасности и обороны Украины наложил санкции, принадлежат украино-российскому олигарху Павлу Фуксу.

При этом, Совет безопасности и обороны Украины решил провести аудит всех разрешений с 1994 года о пользовании недр. Все бенефициары этих разрешений будут обнародованы, а в случае нарушений недра будут возвращены народу.

Также СНБО на заседании 19 марта принял решении ввести максимальніе санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича и ряда чиновников времен его президентства. По словам Данилова, санкции вводятся против:

  • Виктора Януковича,
  • Николая Азарова,
  • Вадима Колесниченко,
  • Сергея Аксенова,
  • Натальи Поклонской,
  • Сергея Курченко,
  • Дмитрия Табачника,
  • Валерия Грицая,
  • Павла Лебедева,
  • Виктора Пшонки,
  • Николая Ткаченко
  • Сергея Абисов
  • Александра Бобкова
  • Константина Затулина
  • Петра Зимы
  • Андрея Иванцова
  • Олега Кириллова
  • Владимира Константинова
  • Сергея Кусюка
  • Леонида Пасечника
  • Александра Поддубова
  • Дмитрия Саламатина;
  • Игоря Соркина;
  • Николая Федоряна;
  • Николая Фиськова;
  • Александра Щербицкого;
  • Ольги Чечеримовой.

Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство — 99%, уже являются гражданами Российской Федерации", — заявил он.

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Перед этим Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО ввести экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

СНБО, санкции
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Пятница, 19 марта 2021
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