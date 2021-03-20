Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца – с него можно будет оплачивать учебу

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине так называемого экономического паспорта украинца и пояснил, как он будет работать.
«По нему все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», — рассказал Зеленский в видеообращении, опубликованному на его странице в Facebook.
По словам Зеленского, вскоре украинские власти представят механизм для воплощения в жизнь такого паспорта.
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