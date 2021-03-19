Короновариус уже забрал жизни более миллиона европейцев

Число пациентов, умерших в Европе от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, превысило 1 млн и достигло 1 000 062 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
По его данным, за все время пандемии на территории европейских стран было выявлено 37 221 978 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. При этом, как пишет агентство, на европейский континент приходится около 30,5% всех случаев заражения коронавирусом в мире и 35,5% всех случаев летальных исходов от заболевания, вызываемого COVID-19. Согласно подсчетам Рейтер, на каждые 100 человек в Европе было сделано около 12 прививок от коронавируса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации Рейтер, отметила, что эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшается, но темпы вакцинации населения в Евросоюзе по-прежнему остаются довольно низкими. «Мы видим, что в государствах-членах ЕС формируется пик третьей волны, и мы знаем, что нам нужно ускорить темпы прививочной кампании», — приводит слова главы ЕК агентство Рейтер.
В настоящее время ведущие страны Евросоюза ужесточают карантинные ограничения ввиду ускоряющихся темпов распространения пандемии. Это происходит практически ровно через год с момента начала первого локдауна в Европе в марте 2020 года.
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