Польша ввела жесткий локдаун на всей территории страны

С 20 марта в Польше действует режим ужесточения карантинных мер, который продлится до 9 апреля. О начале нового локдауна 17 марта объявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

До этого времени подобные строгие ограничения действовали в нескольких воеводствах страны, однако теперь распространены на всю территорию страны.

На время локдауна будут закрыты отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Школы полностью переходят на дистанционное обучение, в том числе ученики начальных классов.

По количеству диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией Польша занимает 14 место в мире — более 2 млн человек, 48 тыс. заболевших умерли. В относительном исчислении по количеству заболевших Польша находится на 44-м месте — 53 тыс. заражений на 1 млн жителей. По относительной смертности Польша находится на 27-м месте — 1 291 умерших от COVID на 1 млн жителей.