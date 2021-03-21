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Япония ужесточит правила въезда в страну из-за коронавируса

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Япония ужесточит правила въезда в страну из-за коронавируса

Правительство Японии намерено ужесточить правила въезда для прибывающих из всех стран с целью профилактики распространения новых штаммов коронавируса. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура.

«Сейчас в отношении ряда стран, где были выявлены новые штаммы коронавируса, у нас действуют ужесточенные правила въезда. Мы в настоящее время думаем над тем, чтобы распространить их на все страны». — сказал он.

Речь идет о правилах, согласно которым, помимо ПЦР-тестов перед вылетом и в аэропорту прилета, прибывающие должны будут в течение трех суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. После этого им необходимо будет сдать третий тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата они смогут поехать домой, чтобы провести там еще две недели на карантине. Сейчас такие требования предъявляются к 17 странам, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, Францию, Чехию.

По словам Тамуры, Япония таким образом хочет повысить эффективность выявления новых штаммов коронавируса. «В рамках этих мер мы также на 40% повышаем частоту проведения ПЦР-тестов», — добавил министр.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря.

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В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту после прилета. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти дома 14-дневный карантин.

Япония, коронавирус
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