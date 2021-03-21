В Польше «британский» штамм коронавируса уже составляет 80% заражений

«Британский» штамм коронавируса в Польше составляет уже 80% всех случаев инфицирования COVID-19.

Об этом написал в Твиттере глава Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает Укринформ.

«Британская» мутация (20I/501Y.V1) вытесняет другие варианты вируса в Польше. Ее доля в новых исследованиях генома достигает отметки 80%«, — сообщил он.

В субботу Недзельский сообщил, что в связи с резким ростом числа инфицированных «ситуация очень серьезная».

По его словам, не подтверждаются прогнозы исследователей, что следующие мутации коронавируса будут более заразными, но менее опасными. Министр сообщил, что во время нынешней третьей волны пандемии COVID-19 доля госпитализированных от общего количества инфицированных выше, чем это наблюдалось во время второй волны пандемии осенью прошлого года.

Как информировалось, с субботы, 20 марта, Польша ввела на три недели национальный локдаун. Ограничения предусматривают возобновление дистанционного обучения для учащихся 1-3 классов средних школ, закрытие гостиниц (кроме гостиниц для работников и служебных поездок), торговых центров (кроме аптек и продовольственных магазинов в них), кинотеатров, театров, музеев, филармоний, развлекательных заведений, бассейнов , спортивных объектов.

С начала пандемии в Польше уже заразились более 2 млн человек, умерли около 50 тыс.

На сегодняшний день в Польше выполнено более 5 млн вакцинаций, более 1,7 млн получили две дозы вакцины.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил в субботу, что несмотря на признание вакцины AstraZeneca безопасной для здоровья, в Польше некоторые люди отказываются от вакцинаций этим препаратом. По его словам, в таком случае его получат другие, а те, кто отказались, автоматически попадают в конец очереди.