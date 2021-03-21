Елизавета II займется поддержкой меньшинств после слов Маркл

Букингемский дворец намерен дать новый стимул существующим при королевском дворе программам, связанным с поддержкой прав национальных меньшинств, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источники. Королева Великобритании Елизавета II также собирается назначить руководителя этого направления, говорится в публикации.
Таким образом, Букингемский дворец признает, что «необходимо делать больше» для защиты прав меньшинств, сказали собеседники газеты. В ближайшие несколько недель помощники королевской семьи проведут ряд встреч, в том числе с представителями бизнеса, на которых обсудят, как монархия может улучшить свой образ.
По данным газеты, Букингемский дворец будет обращаться за независимым мнением, которое позволит улучшить подход к социокультурному многообразию, в том числе к рассмотрению вопросов, касающихся национальных меньшинств, людей с инвалидностью и представителей ЛГБТ-сообщества. «У нас действуют процедуры и программы, проводится политика, но мы не наблюдаем того прогресса, который хотелось бы наблюдать, и согласны с тем, что нужно делать больше», — заявил изданию источник, приближенный к королевскому двору.
Перезапуск программ Букингемским дворцом планируется на фоне слов принца Гарри и его супруги Меган о расизме, указывает Mail on Sunday. В интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло 7 марта, Маркл рассказала, что, когда она была беременна первым сыном, некоторые представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка. Позднее Уинфри уточнила, что опасения высказывали не Елизавета II и не принц Филипп.
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