Президент Литвы привился вакциной AstraZeneca

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник публично привился вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, чтобы повысить доверие к этому препарату.

«У меня не возникают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины, — сказал он журналистам после вакцинации. — Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными. Поэтому я активно призываю людей не тратить впустую, не ждать, не раздумывая идти прививаться той вакциной, которой хотите привиться».

В понедельник публично вакциной AstraZeneca намерены привиться также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, а также министр здравоохранения Арунас Дулькис.

19 марта Литва возобновила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Как заявил Дулькис, при этом жители страны смогут выбирать, какую вакцину им использовать. Он добавил, что если желаемой вакцины не будет, то с жителем свяжутся позднее.

18 марта Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.