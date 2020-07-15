Китай введет ответные санкции против США

Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает Reuters.
«Мы призываем американскую сторону немедленно отменить соответствующее решение и прекратить делать любые заявления и совершать поступки, которые наносят ущерб интересам Китая. Китайская сторона будет реагировать дальше в соответствии с развитием ситуации», — сказала представитель ведомства.
Помимо этого, она назвала действия Вашингтона грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая.
14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса.
Как отметил Трамп, данный закон станет «новым мощным орудием» для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто участвовал в уничтожении свобод в Гонконге. Он предполагает введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
30 июня в Гонконге вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности, принятый властями Китая. Данный закон направлен на предотвращение сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. За нарушение закона в качестве высшей меры наказания предусмотрено пожизненное заключение.
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