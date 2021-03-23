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Прибыль украинских банков в начале года упала в 2,5 раза

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Прибыль украинских банков в начале года упала в 2,5 раза

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,491 млрд гривен. Это в 2,45 раза меньше, чем годом ранее (15,877 млрд гривен).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2021 года составили 35,089 млрд гривен, тогда годом ранее — 46,223 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил −3,856 млрд гривен.

Расходы банков за январь-февраль 2021 года составили 28,598 млрд гривен, тогда в январе-феврале прошлого года — 30,346 млрд гривен.

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Напомним, что прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд гривен. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен).

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