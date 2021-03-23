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В НБУ прогнозируют проблемы для экономики без денег МВФ

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В НБУ прогнозируют проблемы для экономики без денег МВФ

Отказ украинской власти от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) вероятнее всего приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы. Курс гривны будет падать, а цены расти.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.

«Правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, инфляция ускорится», — добавил он.

По его словам, за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить «суверенную экономическую политику» Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты (инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса) и ростом процентных ставок, поскольку регулятор будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

«Относительно того, что якобы требования МВФ не отвечают национальным интересам Украины. Спросите украинцев, нужны ли им борьба с коррупцией, честные суды и Нацбанк, который обеспечивает низкую и стабильную инфляцию. Уверен, что ответ будет утвердительным», — подчеркнул Сологуб.

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Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит Украине в 2021 году один транш по программе Stand by на сумму 0,7 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине только один транш кредита в 2021 году на сумму 0,7 млрд долларов.

НБУ, МВФ
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