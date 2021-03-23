В РФ выявили минимальное с сентября число случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зафиксировали 8 457 новых случаев коронавируса, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный прирост с конца сентября. Тогда, 29 сентября, было выявлено 8 232 заражения.

Всего в России выявили 4,47 млн случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 95,8 тыс. летальных исходов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в России удалось стабилизировать эпидемиологическую обстановку. По его мнению, это получилось благодаря деятельности научных учреждений и всей системы здравоохранения. Также Путин отметил роль кампании массовой вакцинации. По его данным, более 6 млн человек уже получили как минимум один компонент российской вакцины от коронавируса.

Также Путин пообещал, что сделает прививку от инфекции 23 марта.