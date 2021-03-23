Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce

Правительство Норвегии решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании, что связано с интересами национальной безопасности, сообщила министр юстиции страны Моника Мэланн во вторник.

В начале февраля российский Трансмашхолдинг сообщал, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines в Норвегии. Однако в марте министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку.

«Необходимо предотвратить продажу Bergen Engines компании, которая контролируется страной, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности», — сказала Мэланн, слова которой цитирует издание E24.

В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.