Показатель госпитализаций больных коронавирусом превышен в 15 регионах

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. К красной зоне эпидопасности отнесены Киев и 8 областей.
Согласно данным Минздрава, в красной зоне сейчас находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.
В оранжевой зоне 15 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 15 регионах — Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель, по состоянию на 22 марта, составил 110,6.
Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой — 133,6 на 100 тыс. населения, Житомирской — 116,3, Хмельницкой — 103,7 областях.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 22 марта, в Киеве — 77%, Житомирской области — 71,9% (при определенном показателе 65%).
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