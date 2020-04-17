Германия дала Украине денег на борьбу с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

По поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) передает, начиная с пятницы, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг бывшей советской Чернобыльской АЭС на 230 тыс. евро, сообщило посольство Германии в Украине.
«Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ГСЧС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину», — цитирует посла Германии в Украине Анку Фельдгузен пресс-служба дипучреждения в пятницу.
В частности, быстрая помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров.
Посольство напомнило, что федеральное правительство Германии поддерживает ГСЧС и Общество Красного Креста Украины с 2015 года. С тех пор 150 подразделений ГСЧС в 120 территориальных громадах были оснащены новым оборудованием наряду с учебными мероприятиями: среди прочего, партнерам было передано 2 тыс. дыхательных аппаратов, 5 тыс. 500 полнолицевых масок, 4 тыс. 100 индивидуальных защитных костюмов, 240 километров пожарных рукавов, 50 водяных насосов, 60 тонн пенообразующего огнетушащего средства, 12 карет скорой помощи, 50 пожарных машин и по 3 тыс. 500 пар перчаток, ботинок и шлемов для пожарных. Использование технического оборудования и предоставление консультаций значительно снизили риск нанесения вреда здоровью сотрудников оперативных подразделений. Число жертв пожаров уменьшилось на 30 процентов с начала предоставления поддержки, подчеркнули в посольстве ФРГ.
Также от имени немецкого Федерального правительства ГСЧС Украины получила на прошлой неделе для борьбы с COVID-19 защитные маски, защитные костюмы, а также переносные дезинфицирующие аппараты на сумму 175 тыс. евро
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