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В Чернобыльской зоне тлеет трава и древесина, спасатели сбросили 240 тонн воды

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В Чернобыльской зоне тлеет трава и древесина, спасатели сбросили 240 тонн воды

С утра пятницы в Чернобыльской зоне отчуждения происходит тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«По состоянию на 7:00 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивського и Денисовецького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем», — говорится в сообщении.

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«Инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов — 240 т воды)», — добавили в ведомстве.

пожар, Чернобыльская зона
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