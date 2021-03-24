Киевские власти разрешили носить маски не везде

Обязательное ношение защитных масок в общественных местах, находящихся в населенных пунктах, входящих в «красную» зону карантина, как того требует решение Кабинета министра, не касается тех мест, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.
«Сегодня Министерство здравоохранения разъяснило, что данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно соблюдать дистанцию. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты», — сообщил Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24» в среду.
Как сообщалось, правительство Украины запретило в «красных» карантинных зонах эпидопасности по COVID-19 пребывание на территориях общего пользования без надетых защитных масок или респираторов.
Соответствующая норма внесена в обновленное «карантинное» постановление Кабинета министров № 1236 от 9 декабря 2020 года постановлением № 230 от 22 марта, которое обнародовано на сайте правительства.
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