Армения и Азербайджан обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена

Армения и Азербайджан при посредничестве РФ обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает ТАСС.

Григорян также сообщил, что совместная рабочая группа по разблокировке коммуникаций должна была представить первые результаты до конца марта, однако дата изменилась, поскольку предстоит дополнительная экспертная работа. «В основном обсуждения идут о возобновлении транспортных и железнодорожных путей», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций соответствует интересам республики, которая получит железнодорожное сообщение с Россией и Ираном.

Договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в Карабахе, была достигнута в ходе встречи лидеров трех стран 11 января в Москве. Эта встреча стала продолжением процесса урегулирования ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, где полтора месяца, начиная с 27 сентября 2020 года, шли боевые действия.