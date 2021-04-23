Россия поставит Молдове 90 тысяч доз «Спутника V»

Россия в ближайшее время поставит Молдове 90 тыс. доз вакцины «Спутник V», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что 60 тыс. доз препарата получит Кишинев и 30 тыс. выделено на Приднестровье.

С просьбой о предоставлении вакцины к российскому президенту Владимиру Путину в прошлом месяце обратилась его молдавская коллега Майя Санду. Аналогичное послание направляла и спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная.

В начале апреля экс-президент Молдовы Игорь Додон побывал в Москве и встретился с заместителем руководителя кремлевской администрации Дмитрием Козаком. После встречи Додон сообщил, что российское руководство откликнулось на просьбу Кишинева и поставит 180 тыс. доз вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи.

Отмечается, что согласованный к поставке объем оказался вдвое меньше из-за путаницы. Вакцина является двухфазной, то есть одна прививка предполагает две инъекции.