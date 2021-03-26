Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал гуманитарную катастрофу в Крыму необходимым условием, чтобы возобновить подачу воду с территории Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».
«Вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане «дай воду, потому что этого хочет Россия», — сказал Кравчук.
По словам экс-президента, он считает, что любая страна, которая оккупировала территории, должна нести полную ответственность за жизнь и состояние людей на этой территории.
Кравчук добавил, что Украина не должна идти на уступки в отношении подачи воды.
Полуостров испытывает проблемы с поставками пресной воды после того как Украина перекрыла пресное водоснабжение.
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