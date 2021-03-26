Украинцы разделились в вопросе подачи воды в аннексированный Крым

В конце марта 2021 года 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым. В то же время 48% респондентов — не поддерживают.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Менее половины украинцев согласны дать воду в оккупированный Крым

Две трети (68%) опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины. При этом 21% — за то, чтобы смириться с переходом полуострова под оккупацию России.

Абсолютное большинство (71%) считают Россию агрессором по отношению к Украине, 22% — противоположного мнения.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, в Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.