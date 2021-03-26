Украинцы разделились в вопросе подачи воды в аннексированный Крым

В конце марта 2021 года 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым. В то же время 48% респондентов — не поддерживают.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
Менее половины украинцев согласны дать воду в оккупированный Крым
Две трети (68%) опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины. При этом 21% — за то, чтобы смириться с переходом полуострова под оккупацию России.
Абсолютное большинство (71%) считают Россию агрессором по отношению к Украине, 22% — противоположного мнения.
Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Напомним, в Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016