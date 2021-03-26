Власти Беларуси сообщили о предотвращении двух терактов – винят оппозицию

Правоохранительные органы Беларуси предотвратили два теракта, которые якобы планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области житель Пинского района (Брестская область). Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Печах (Минская область) оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», — проинформировала представитель ведомства.

Лицо, готовившее теракты в Беларуси, получало указания от группы лиц, связанной с Координационным советом (КС) оппозиции Светланы Тихановской, сообщили в МВД.

«Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне „Дня воли“ он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования, — говорится в сообщении ведомства. — Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей».