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К осени в ЕС может появится коллективный иммунитет к коронавирусу

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К осени в ЕС может появится коллективный иммунитет к коронавирусу

Несмотря на неуверенный старт вакцинации и проблемы с поставками, Евросоюз может достичь уровня иммунизации населения от коронавируса COVID-19 в 70% уже к концу сентября. Такие прогнозы приводятся в докладе банка Barclays.

Как утверждают в банке, объемы поставок вакцин в ЕС должны резко возрасти во втором квартале 2021 года, достигнув 360 млн доз (по сравнению с 98 млн в первом квартале). «Задача по достижению доли полностью защищенных от вируса граждан в 70% к концу сентября — одно из определений коллективного иммунитета — выглядит реалистичной. Недавние проблемы вызвали разочарование у лидеров государств ЕС и у их избирателей, но эти проблемы не стоит переоценивать, так как улучшения в процессе вакцинации уже на горизонте», — отмечается в обзоре.

В настоящее время средняя доля получивших первую дозу вакцины в ЕС составляет 10%.

Как утверждают авторы обзора, темпы вакцинации в ЕС вырастут благодаря двум факторам. Первый — ускорение темпов реализации полученных Евросоюзом вакцин — в частности, препарата AstraZeneca, разработанного Оксфордским университетом и англо-шведской компанией. Если в начале марта доля реализованных вакцин в четырех крупнейших экономиках (Франция, Германия, Италия, Испания) составляла менее 30%, то к 15 марту этот показатель в большинстве стран превышал 50%. Поставки тоже обещают вырасти. В общей сложности в первом квартале 2021 года ЕС должен получить 98 млн вакцин, во втором — 360 млн, в третьем — 597 млн, в четвертом — 390 млн, следует из прогнозов Barclays.

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Второй фактор — одобрение европейским регулятором 11 марта использования в ЕС вакцины Johnson&Johnson. Как отмечается в докладе, эта вакцина не вызывает серьезных сложностей при транспортировке, а для вакцинации от COVID-19 требуется всего один укол. В общей сложности ЕС заказал 200 млн вакцин Johnson&Johnson.

ЕС, вакцинация
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