В Украине собираются проверить все автозаправочные станции

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил о необходимости проверки всех автозаправочных станций в Украине для недопущения нелегального оборота горючего.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, об этом он сказал на встрече с руководством «Нефтегазовой ассоциации Украины» и с представителями сетей автозаправочных станций.

«В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку», — заявил министр развития громад и территорий.