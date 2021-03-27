Черниговская область с 29 марта перейдет в «красную» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в субботу решила ввести «красный» уровень эпидемиологической опасности в Черниговской области, начиная с 29 марта.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 29 марта 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале в субботу.