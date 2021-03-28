На двух округах сегодня проходят довыборы в Верховную Раду

Сегодня, 28 марта 2021 года, на двух одномандатных избирательных округах начались довыборы в Верховную Раду Украины. Голосование проходит на округе № 87 в Ивано-Франковской области и № 50 в Донецкой области.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Голосование проходит на 112 избирательных участках на округе № 50 и на 117 участках на округе № 87. Результаты будут установлены не позднее чем на 15-й день со дня голосования, то есть до 12 апреля включительно.
Проголосовать смогут 295 тысячи избирателей, на мандат народного депутата претендуют 32 кандидата. На округе № 87 баллотируются бывший директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко, спортсмен Василий Вирастюк (от «Слуги народа») и представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский.
На округе № 50 в Донецкой области от «Европейской солидарности» баллотируются волонтер и врач Юлия Кузьменко (фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета) и глава Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко.
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