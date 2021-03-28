Десять регионов Украины остаются в «красной» зоне

По состоянию на 28 марта «красная зона» карантина в Украине остается в 10 регионах. При этом динамика госпитализаций остается высокой, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно этим данным, в распределении регионов по цветным зонам ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем. В «красной зоне» остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
При этом в Киеве на сегодня заняты 84% койко-мест с подведенным кислородом, в Винницкой области — более 52%, в Житомирской — более 73%, в Киевской — почти 74%, во Львовской и Николаевской — более 67%.
Кроме того, динамика госпитализаций остается высокой в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Херсонской и Черниговской областях. В последней эта динамика в течение трех дней составляет около 50%.
В «оранжевой зоне» по состоянию на сегодня находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.
В «желтой зоне» — только Херсонская область.
Напомним, в «красной зоне» действуют наиболее жесткие карантинные меры — запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.
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