Госсекретарь США заявил о намерении наращивать санкции против «Северного потока – 2»

США донесли свою позицию по газопроводу «Северный поток-2» до властей Германии. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
По словам главы американской дипломатии, во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема газопровода. «Мы считаем, что это плохая идея (строительство газопровода), и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии».
Блинкен подчеркнул, что аналогичной позиции придерживается и американский конгресс. «Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры», — заявил госсекретарь.
В конце 2019 года США ввели санкции против компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока-2». Из-за ограничений швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб, в результате строительство газопровода было приостановлено. Впоследствии Вашингтон неоднократно расширял санкции. В настоящее время трубопровод закончен более чем на 90%.
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