В Кении умерла бабушка Барака Обамы

Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы скончалась в Кении в возрасте 99 лет, сообщают местные СМИ.
Сара Обама — третья жена деда Барака Обамы по отцовской линии. Хотя она не приходится президенту США кровной родственницей, он всегда относился к ней с теплотой и называл «бабушкой Сарой». В последний раз он навещал ее дом в деревне Когело в июле 2018 года.
«Это правда, она ушла от нас к Богу», — сообщила по телефону ее дочь Марсат Оньянго, добавив, что пожилая женщина в последнее время плохо себя чувствовала. Она скончалась в больнице города Кисуму.
Экс-премьер Кении Раила Одинга назвал Сару Обаму «символом стойкости и уверенности в себе» кенийских женщин, которая воспользовалась успехом внука, чтобы содействовать учебе и образованию девочек в регионе.
Обама родился в 1961 году в Гонолулу, столице штата Гавайи, и никогда не жил в Кении. Его родители, белая американка Стэнли Энн Данхэм и кениец Барак Хусейн Обама-старший, разошлись в 1964 году, после чего отец будущего президента вернулся на родину, где работал на государственной службе. Обама-старший погиб в 1982 году в автомобильной аварии.
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