Жителя Беларуси посадили в тюрьму за оскорбление Лукашенко

Житель Бобруйска приговорен на один год и один месяц лишения свободы за оскорбление президента Беларуси и хулиганство. Об этом сообщила в понедельник служба информации прокуратуры Могилевской области.

«По предложению гособвинителя суд Бобруйского района и Бобруйска постановил в отношении подсудимого обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 368 и ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему в качестве наказания один год один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что нетрезвый 50-летний житель Бобруйска 16 августа 2020 года позвонил с мобильного телефона из своего дома на специальную линию МВД. «Во время разговора с дежурным обвиняемый в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государства», — отметили в прокуратуре. Там также добавили, что обвиняемый 16 октября 2020 года на одной из улиц Бобруйска совершил «циничные и бесстыдные действия в присутствии иных граждан».

В областной прокуратуре отметили, что свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточнили в ведомстве.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что белорусские прокуроры направили в суды уголовные дела в отношении 103 человек по обвинению в оскорблении представителей власти, 65 обвиняемых уже осуждены.

Приговор был оглашен на фоне продолжающихся с 9 августа прошлого года акций протеста, вызванных объявленной властями победой Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.