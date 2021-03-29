Войти
Путин объяснил отказ прививаться публично
позиция
Путин объяснил отказ прививаться публично
Зеленский прокомментировал свое решение о судье Тупицком
официально
Зеленский прокомментировал свое решение о судье Тупицком

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Жителя Беларуси посадили в тюрьму за оскорбление Лукашенко

140
Жителя Беларуси посадили в тюрьму за оскорбление Лукашенко

Житель Бобруйска приговорен на один год и один месяц лишения свободы за оскорбление президента Беларуси и хулиганство. Об этом сообщила в понедельник служба информации прокуратуры Могилевской области.

«По предложению гособвинителя суд Бобруйского района и Бобруйска постановил в отношении подсудимого обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 368 и ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему в качестве наказания один год один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что нетрезвый 50-летний житель Бобруйска 16 августа 2020 года позвонил с мобильного телефона из своего дома на специальную линию МВД. «Во время разговора с дежурным обвиняемый в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государства», — отметили в прокуратуре. Там также добавили, что обвиняемый 16 октября 2020 года на одной из улиц Бобруйска совершил «циничные и бесстыдные действия в присутствии иных граждан».

В областной прокуратуре отметили, что свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточнили в ведомстве.

Читайте также: В Кении умерла бабушка Барака Обамы

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что белорусские прокуроры направили в суды уголовные дела в отношении 103 человек по обвинению в оскорблении представителей власти, 65 обвиняемых уже осуждены.

Приговор был оглашен на фоне продолжающихся с 9 августа прошлого года акций протеста, вызванных объявленной властями победой Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.

Беларусь, Александр Лукашенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 29 марта 2021
Воскресенье, 28 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016