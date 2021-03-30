Лукашенко рассказал о конституционной реформе в Беларуси: президент сохранит полномочия

Президент Беларуси после конституционных изменений сохранит за собой основные полномочия. Об этом заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

«У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы „растворим“ будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет», — подчеркнул политик, которого цитируют СМИ.

Белорусский президент также отметил, что в течение текущего года необходимо окончательно определиться с полномочиями ветвей власти в стране.

Лукашенко считает, что решения о перераспределении полномочий между органами государственной власти назрели, но «размывать» полномочия главы государства не будут, процесс этот должен быть эволюционным.

«Мое первое предложение — не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня, по другим предложениям, я абсолютно убежден, что „размывать“ полномочия главы государства мы не будем», — сказал Лукашенко. Он уточнил, что это касается в первую очередь тех сфер, «где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом, более того, зачастую они носят необратимый характер».

Лукашенко также пояснил, зачем ранее огромные полномочия были сконцентрированы у президента. Он считает, что таким образом удалось не допустить олигархии и обвальной приватизации.