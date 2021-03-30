AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса

Препарат решили переименовать на фоне отказа стран от использования вакцины после случаев смерти привитых. В агентстве медицинских продуктов Швеции отметили, что все препараты должны иметь допустимые и особенные наименования

Вакцину от коронавирируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Название вакцины было изменено на Vaxzevria 25 марта 2021 года», — говорится на сайте ведомства.

В агентстве медицинских продуктов Швеции заверили, что переименование препарата не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Ранее препарат назывался «вакцина от COVID-19 AstraZeneca», международное непатентованное наименование — вакцина против COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбинантная]). Также Индийский институт сыворотки (SII) производит вакцину от коронавирусной инфекции разработки компании AstraZeneca, которая называется Covishield.

Переименование вакцины произошло на фоне массового отказа от использования вакцины. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. Среди стран, которые временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

В свою очередь, Франция, Германия, Испания, Португалии и еще несколько других стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

30 марта использование англо-шведской вакцины для людей в возрасте до 55 лет приостановили власти Канады из-за риска образования тромбов.