Apple разрешит сервисам из Украины официально чинить ее гаджеты

Работающие в Украине сервисные центры получат право претендовать на статус независимых поставщиков услуг по ремонту гаджетов от Apple в рамках программы Apple Independent Repair Provider (IRP). Ее участники смогут получать от Apple оригинальные запчасти и инструменты для ремонта и диагностики, а также инструкции по проведению работ и поддержку при обучении, говорится в сообщении компании.

Программа IRP была запущена в 2019 году в США, а затем распространена на Канаду и некоторые страны Европы. На первом этапе расширения подать заявку на получение статуса IRP смогут сервисные центры из России, Индии и еще более 30 стран и территорий. На втором аналогичное право получат их коллеги из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Украины и еще нескольких десятков государств.

В Apple предупредили, что на статус независимого поставщика услуг могут претендовать только компании, соответствующие набору требований. В частности, эти сервисные центры должны иметь собственное помещение для обслуживания клиентов (это не может быть квартира мастера), подтвержденный стаж работы в сфере сервисных услуг и возможность держать в секрете полученные от Apple руководства по проведению ремонтных и диагностических работ.

В таком центре должны работать сертифицированные специалисты по ремонту гаджетов Apple, сдавшие онлайн-экзамен в авторизованном центре тестирования. Заявки от центров, не соответствующих требованиям, рассматриваться не будут, но и соответствие само по себе не гарантирует, что заявка будет одобрена. Apple оставляет за собой право отклонить любую заявку без объяснения причин.