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Xiaomi показала складной смартфон Mi Mix Fold

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Xiaomi показала складной смартфон Mi Mix Fold

Компания Xiaomi в рамках второй части презентации новых продуктов, прошедшей сегодня, 30 марта, показала свой первый складной смартфон Mi Mix Fold. Устройство будет стоить от $1,5 тыс. до $2 тыс. и, возможно, будет продаваться только в Китае.

Смартфон получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц, видеоускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G. Главной особенностью новинки стали экран и камеры.

Mi Mix Fold — первый для Xiaomi складной смартфон. Устройство с гибким AMOLED-дисплеем складывается экраном внутрь. В сложенном виде пользователь имеет 6,52-дюймовый дисплей с разрешением 2520×840 точек и частотой обновления 90 Гц. В развернутом виде диагональ экрана с разрешением 2480×1860 точек вырастает до 8,01 дюйма.

Смартфон, работающий на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, получил особый режим интерфейса для развернутого экрана. Обещано, что в таком формате графическое оформление приближено к рабочему столу настольных компьютеров и ноутбуков и позволяет работать в нескольких окнах одновременно. Механизм и экран по заявлению производителя способны выдержать не менее1 млн операций открытия-закрытия.

Второй помимо складного экрана технологической новинкой Mi Mix Fold стали камеры. Основной модуль имеет сенсор с разрешением 108 Мп, который дополнен сверхширокоугольным 13-мегапиксельным объективом и 8-мегапиксельным телеобъективом с жидкостной линзой. Такое решение впервые применяется в смартфонах и позволяет менять фокусное расстояние камеры, подобно объективам полноразмерных фотоаппаратов.

Модуль с жидкостной линзой имеет 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум, а также может использоваться для макросъемки. За обработку изображения с камеры отвечает чип Surging C1, созданный Xiaomi специально для нового смартфона.

Складное устройство оснащено сразу четырьмя динамиками Harman Kardon, аккумулятором на 5020 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

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На рынок Xiaomi Mi Mix Fold выйдет в нескольких версиях — с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб ($1,5 тыс.), с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб флеш-памяти ($1,6 тыс.) и 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти ($2 тыс.). Пока неизвестно, будет представлен новый складной смартфон на зарубежных рынках или останется эксклюзивным устройством для Китая.

Xiaomi
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