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Украина получит первый транш вакцин от COVAX до 15 апреля

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Украина получит первый транш вакцин от COVAX до 15 апреля

Украина получит первый транш вакцин от COVID-19 в рамках инициативы COVAX до 15 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Первый транш вакцин, это 360 тыс. доз AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer, согласно сообщению COVAX мы должны получить до 15 апреля. До конца мая мы должны получить 1,7 млн доз», — сказал он в эфире программы «Хард с Влащенко» на канале «Украина 24».

Степанов напомнил, что всего Украина в рамках COVAX получит 8 млн доз вакцин от COVID-19.

При этом он отметил, что COVAX, в первую очередь, выделяет вакцины странам, в которых отсутствует доступ к вакцинам и вакцинация не началась.

«COVAX дал вакцины, в первую очередь, тем странам, которые не начали вакцинацию», — сказал он.

При этом Степанов подчеркнул трудности с импортом вакцин.

«Страны просто блокируют экспорт, не обращая внимания на подписанные контракты, не обращая внимания ни на что, просто блокируют экспорт. Если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем в очень спокойном режиме вакцинировать до 5 млн человек в месяц», — сказал он.

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Комментируя ситуация с распространением COVID-19, Степанов отметил, что, в целом «нет тревожной информации, что в каком-то городе заполнены 90% коек, есть больницы, которые заполнены на 90%, даже на 96%».

Он сообщил, что в наиболее тяжелая ситуация в Киеве и в Одессе. При этом Минздрав планирует направить в Одессу комиссию, которая должна будет «пересчитать заполненность ковидных коек с кислородом». Степанов сообщил, что такая комиссия уже работает в Харькове.

Максим Степанов, COVAX
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