АМКУ оштрафовал заправки Коломойского на 4,7 млрд грн за нарушения в 2016 году

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на компании-операторы сети АЗС, входящие в группу «Приват», на 4,7 млрд грн за антиконкуретные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

Согласно сообщению комитета вечером во вторник, в частности, штраф наложен на ООО «ПТФ «Авиас», ООО «Торговый дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО «Укрнафта»).

Расследование АМКУ началось в октябре 2016 года. Изначально исследовался сговор 75 компаний-операторов АЗС группы Приват. Но в феврале 2018 года регулятор расширил перечень фигурантов. В список ответчиков по делу вошли компании Укрнафта, Укртатнафта и Авиас.

В июле 2018 года АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы Приват предлагается признать виновными в совершении согласованных антиконкурентных действий. 8 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева запретил АМКУ совершать любые действия по делу об антиконкурентных согласованных действиях предприятий группы Приват.

13 ноября 2018 года тогдашний глава АМКУ Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование. Всего было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов.

В декабре 2020 года Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которыми были заблокированы расследования АМКУ против группы компаний, и направил дело на повторное рассмотрение в Комитет.