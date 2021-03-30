Войти
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
резонанс
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
инициатива
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

АМКУ оштрафовал заправки Коломойского на 4,7 млрд грн за нарушения в 2016 году

352
АМКУ оштрафовал заправки Коломойского на 4,7 млрд грн за нарушения в 2016 году

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на компании-операторы сети АЗС, входящие в группу «Приват», на 4,7 млрд грн за антиконкуретные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

Согласно сообщению комитета вечером во вторник, в частности, штраф наложен на ООО «ПТФ «Авиас», ООО «Торговый дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО «Укрнафта»).

Расследование АМКУ началось в октябре 2016 года. Изначально исследовался сговор 75 компаний-операторов АЗС группы Приват. Но в феврале 2018 года регулятор расширил перечень фигурантов. В список ответчиков по делу вошли компании Укрнафта, Укртатнафта и Авиас.

В июле 2018 года АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы Приват предлагается признать виновными в совершении согласованных антиконкурентных действий. 8 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева запретил АМКУ совершать любые действия по делу об антиконкурентных согласованных действиях предприятий группы Приват.

13 ноября 2018 года тогдашний глава АМКУ Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование. Всего было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов.

Читайте также: SpaceX сформировала первый гражданский экипаж для полета в космос

В декабре 2020 года Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которыми были заблокированы расследования АМКУ против группы компаний, и направил дело на повторное рассмотрение в Комитет.

  • Расследование АМКУ началось в октябре 2016 года. Изначально исследовался сговор 75 компаний-операторов АЗС группы Приват. Но в феврале 2018 года регулятор расширил перечень фигурантов. В список ответчиков по делу вошли компании Укрнафта, Укртатнафта и Авиас.
  • В июле 2018  года АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы Приват предлагается признать виновными в совершении согласованных антиконкурентных действий. Как сообщал enkorr, им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 год. В случае Укрнафты – это 2,69 млрд грн.
  • 8 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева запретил АМКУ совершать любые действия по делу об антиконкурентных согласованных действиях предприятий группы Приват.
  • 13 ноября 2018 года тогдашний глава АМКУ Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование. Всего было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов.
  • В декабре 2020 года Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которыми были заблокированы расследования АМКУ против группы компаний, и направил дело на повторное рассмотрение в Комитет.
АМКУ, Приват
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016