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ПриватБанк отсудил у Коломойского АЗС

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ПриватБанк отсудил у Коломойского АЗС

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил постановление Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 23 июня 2020 года. Данным постановлением было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой «Приват», которыми ПриватБанку было запрещено употреблять любые действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг, сообщает Finbalance.

Отмечается, что согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами Приватбанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от ПриватБанка 247 АЗС.

В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).

Задолженность компаний-лизингополучателей перед ПриватБанком превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.

На конец третьего квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, которую он связывает с бывшими акционерами, составил 217,3 млрд грн.

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Ранее Верховный суд в составе Кассационного хозяйственного суда по жалобе ПриватБанка отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки, а также лишении права собственности банка на гостиницу «Мир» (Киев).

ПриватБанк, Приват
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