Украина запрещает ввоз целого ряда товаров из РФ

Кабинет министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями, как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.
Соответствующее правительственное постановление № 269 от 29 марта 2021 года в среду обнародовано на правительственном портале.
Согласно ему, перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.
В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части, свидетельствует постановление.
Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.
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