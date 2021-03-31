Киев с 5 апреля закрывает школы, детсады и метро

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будут работать по спецпропускам. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, тенденции к улучшению ситуации с коронавирусом в городе сейчас нет. Более того, наблюдается тенденция к коллапсу медицинской системы.

«Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!», — заявил Кличко.

В частности, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будут работать по специальным пропускам.

По его словам, алгоритм выдачи спецпропусков будет таким, как и в прошлый раз.

«Весь общественный транспорт — и наземный и метро — будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры», — заявил Кличко.

Руководители предприятий и учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.

Общепит смогут работать только на вынос или доставку. Продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.

Данные ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.