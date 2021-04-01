Нардеп Тищенко устроил ночью дебош на 87 округе, где до сих пор считают голоса

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, который приехал с группой нардепов на 87-й округ, цеплялся к журналистам и к кандидату в нардепы от «За майбутнє» Александру Шевченко, добился его удаления из окружкома.

Об этом сообщило движение «Честно» в Facebook.

«День 5-й. 1 апреля, но почему-то не смешно. Героем этой ночи на Франковщине стал нардеп Николай Тищенко. Это глава десантной группы „Слуги народа“, которую отправили для срыва подсчета голосов на ОИК № 87. И он пока успешно справляется с этой позорной миссией. То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества», — отмечается там.

По данным наблюдателей «Честно», сначала Тищенко путал Прикарпатье с Закарпатьем, а затем «решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия», хотя это незаконно.

«Тищенко кричал, что он — народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени», — заявляют в «Честно».

«Шевченко решили удалить с участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, вероятно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя и его таки удалили... В отличие от Тищенко, Шевченко — субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов», — добавили в движении.

Окружная избирательная комиссия должна возобновить работу в 11:00 и заседать без перерыва.