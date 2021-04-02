В Бразилии победитель лотереи не забрал выигрыш в размере $28,5 млн

Обладатель лотерейного билета из Сан-Паулу не явился в отделение проводящего новогоднюю лотерею госбанка Caixa Economica Federal, лишившись права на выигрыш, который составил $28,5 млн. Срок обращения истек в четверг 1 апреля, сообщает телеканал Globo.
По информации телеканала, речь идет о самой крупной премии, которую когда-либо оставляли те, кому удалось угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. По правилам розыгрыша, его победителю дается 90 дней на то, чтобы обратиться за получением приза. В противном случае средства направляются в Фонд финансирования высшего образования.
Джек-пот новогоднего розыгрыша поровну разделили между собой два участника. Сделавший ставку в столице северо-восточного штата Сержипе, городе Аракажу, своевременно обратился за выигрышем.
Как сообщает Globo, сумма джек-пота новогодней лотереи 2020 года стала самой крупной за всю историю розыгрышей — 325,2 млн реалов (около $57 млн). Вместе с тем это далеко не первый случай, когда победитель «забывает» свой выигрыш. Так, только в 2020 году почти 312 млн реалов (порядка $54,5 млн) призового фонда так и остались невостребованными. За последние пять лет победители гослотерей подарили государству выигрышей на 1,62 млрд реалов (около $284 млн).
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